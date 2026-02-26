Про це пише The Telegraph.

Що відомо про підземні переходи з Білорусі у Польщу?

В матеріалі вказують, що йдеться про схему, у якій Мінськ, що перебуває під сильним впливом Кремля, нібито залучив фахівців із Близького Сходу для проєктування таких підземних маршрутів. Польща вважає це новим етапом тиску на країни ЄС. Йдеться про міграційну кризу, яку Росія використовує як інструмент впливу.

За 2025 рік прикордонна служба Польщі викрила 4 підземні маршрути з Білорусі. За їхніми словами, завдяки тепловізорам та електронним датчикам, вони можуть негайно реагувати на будь-які спроби порушення державного кордону, навіть підпільні.

Тунель між Польщею та Білоруссю / Фото OpenStreetMap contributors

Найбільший тунель знайшли на сході Польщі біля села Наревка. Через нього перейшли близько 180 мігрантів. Більшість з Афганістану й Пакистану, однак значну частину – затримали.

Цікаво! Підземний хід мав висоту близько 1,5 метра і був облаштований з високою майстерністю. Вхід з білоруського боку добре маскувався серед лісової місцевості, що ускладнювало його виявлення. Тунель простягався приблизно на 50 метрів у напрямку Білорусі та ще на 10 метрів углиб польської території. Конструкція мала бетонні укріплення, що свідчить про професійний підхід до його зведення та можливе планування для регулярного використання.

Міграційний тунель під польсько-білоруським кордоном / Фото The Telegraph

Військові експерти зазначають, що серед близькосхідних груп найбільш відомими своїм досвідом у будівництві тунелів є ХАМАС у секторі Газа, Хезболла в Лівані, окремі фракції в Курдистані та, можливо, Ісламська держава.

Що відомо про мігрантів на кордоні Білорусі?