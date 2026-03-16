Про це повідомляє RMF24.
Що виявили у Польщі біля кордону з Білоруссю?
У ЗМІ зазначили, що кілька фрагментів, імовірно, літального апарата виявили у лісі у Володавському повіті Люблінського воєводства. Про знахідку повідомив 70-річний чоловік, який вирубував дерева на своїй лісовій ділянці приблизно за два кілометри від найближчих будівель.
За попередніми даними, це можуть бути залишки військового повітряного об'єкта – безпілотника або ракети. Уламки застрягли в дереві та землі, були кілька десятків сантиметрів завдовжки, сірого кольору, а деякі мали позначки англійською мовою.
На місці події працювала поліція, пожежники та військова поліція. Про інцидент було повідомлено районну прокуратуру в Любліні, 8-й військовий департамент якої контролює розслідування із падіннями уламків понад 20 російських безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі у вересні 2025 року.
Коли ще у Польщі виявляли уламки дронів?
У польському селі Желізна у грудні 2025 року чоловік під час прогулянки лісом виявив уламки, схожі на дрон. Інцидент пов'язують з порушенням повітряного простору Польщі російськими дронами в ніч на 10 вересня.
До цього у жовтні у селі Заремби Вархоли в Островському повіті Польщі також виявляли уламки об'єкта, схожого на дрон. На місці тоді працювали правоохоронці.
Варто зазначити, що загалом у ніч з 9 по 10 вересня 2025 року до повітряного простору Польщі увійшли близько 20 російських безпілотників.