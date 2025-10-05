Співробітники поліції забезпечили охорону об'єкта та місцевості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF FM.

Що відомо про невідомі уламки під Варшавою?

На місці працюють слідчі Мазовецького відділення Військової поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Варшавсько-Урсинівського округу.

Вночі про знахідку також повідомила мазовецька поліція.

"Сьогодні після 18:00 в полі в Островському районі в селі Заремби Вархоли чоловік помітив залишки об'єкта, схожого на дрон. Серед найближчих будівель був порожній будинок. Співробітники поліції забезпечили охорону об'єкта та місця, де його було знайдено. Було повідомлено Військову поліцію та прокуратуру. Звертаємося до вас з проханням у кожному випадку інформувати служби про подібні знахідки", – йдеться у повідомленні.

