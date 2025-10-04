Про таке стало відомо з офіційного сайту Бюро національної безпеки Польщі, передає 24 Канал.

Чому польські військові направляються до сусідніх держав?

У Польщі ухвалили рішення про використання Збройних сил країни для надання допомоги Прикордонній службі.

За даними польського Бюро нацбезпеки, Кароль Навроцький підписав відповідну постанову від 3 жовтня 2025 року. Згідно з нею, військовослужбовці надаватимуть допомогу Прикордонній службі біля Литви та Німеччини.

З 5 жовтня 2025 року до 4 квітня 2026 року підрозділи Збройних сил Республіки Польща будуть використовуватися для забезпечення недоторканності державного кордону,

– зазначили в офіційному повідомленні.

Польські війська також підтримуватимуть безпеку та громадський порядок на території прикордонних переходів та в прикордонній зоні.

Що відомо про безпекову ситуацію в Європі?