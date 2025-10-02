Між генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом спалахнула суперечка через активацію Естонією 4 статті НАТО. Про це пише 24 Канал із посиланням на Fox News.

Чому виникла суперечка?

Після вторгнення трьох російських винищувачів у повітряний простір Естонії, країна запросила консультації відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору. Кількома днями тому Польща подала аналогічний запит, що спричинило новий раунд консультацій у Брюсселі.

Такі дії викликали обурення в генерального секретаря НАТО. Він наголосив на ризиках частого звернення до положень договору, мовляв, це може послабити його силу.

Рютте додав, що якби статтю 4 НАТО застосовували щоразу після порушень Росією суверенітету – через дрони, винищувачі чи кібератаки – її ефективність швидко зменшилася б.

Він навіть підвищив голос на прем'єр-міністра Естонії закликаючи, що члени Альянсу мають бути обачнішими із сигналами тривоги, йдеться в матеріалі.

Що відомо про російські винищувачі на території Естонії?

Минулого місяця 3 російські МіГ-31, оснащені ракетами, вторглись в повітряний простір Естонії, попередньо порушивши його і в Польщі. Над Естонією вони пробули близько 12 хвилин, перш ніж їх "витіснили" італійські F-35.

Цей інцидент став продовженням подібних провокацій у Польщі та Румунії. Поляки зафіксували 19 безпілотників – деякі з них вдалось збити.

До слова, це був перший випадок з часів Другої світової війни, коли польські війська мобілізувались для усунення загрози над своєю країною.

Як Естонія реагує на вторгнення?

Міністр закордонних справ Естонії зазначив, що росіяни вже вчетверте за 2025 рік порушили повітряний простір країни.

Окрім консультацій згідно з 4 статтею НАТО країна вперше скликала засідання Ради Безпеки ООН.

А Збройні сили Естонії вже розпочали позапланові військові навчання для знищення повітряних загроз.

Що каже НАТО про порушення повітряного простору країн-союзників?