Между генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом вспыхнул спор из-за активации Эстонией 4 статьи НАТО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Читайте также Европейская "Стена дронов" против России: какой будет роль Украины на восточном фланге НАТО

Почему возник спор?

После вторжения трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии, страна запросила консультации в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора. Несколько дней назад Польша подала аналогичный запрос, что повлекло новый раунд консультаций в Брюсселе.

Такие действия вызвали возмущение у генерального секретаря НАТО. Он отметил риски частого обращения к положениям договора, мол, это может ослабить его силу.

Рютте добавил, что если бы статью 4 НАТО применяли каждый раз после нарушений Россией суверенитета – через дроны, истребители или кибератаки – ее эффективность быстро уменьшилась бы.

Он даже повысил голос на премьер-министра Эстонии призывая, что члены Альянса должны быть осмотрительнее с сигналами тревоги, говорится в материале.

Что известно о российских истребителях на территории Эстонии?

В прошлом месяце 3 российские МиГ-31, оснащены ракетами, вторглись в воздушное пространство Эстонии, предварительно нарушив его и в Польше. Над Эстонией они пробыли около 12 минут, прежде чем их "вытеснили" итальянские F-35.

Этот инцидент стал продолжением подобных провокаций в Польше и Румынии. Поляки зафиксировали 19 беспилотников – некоторые из них удалось сбить.

К слову, это был первый случай со времен Второй мировой войны, когда польские войска мобилизовались для устранения угрозы над своей страной.

Как Эстония реагирует на вторжение?

Министр иностранных дел Эстонии отметил, что россияне уже в четвертый раз за 2025 год нарушили воздушное пространство страны.

Кроме консультаций согласно 4 статье НАТО страна впервые созвала заседание Совета Безопасности ООН.

А Вооруженные силы Эстонии уже начали внеплановые военные учения для уничтожения воздушных угроз.

Что говорит НАТО о нарушении воздушного пространства стран-союзников?