Несмотря на это, по мнению альянса государств Восточной и Северной Европы, это была полностью преднамеренная и сознательная провокация со стороны России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на немецкую газету Bild.

Какие разногласия возникли у стран-членов НАТО?

По мнению большинства союзников по НАТО, российские истребители намеренно вторглись в воздушное пространство Эстонии на расстояние 100 километров и на глубину до 5 километров, находясь в небе вышеупомянутой страны около 12 минут.

Впрочем, Германия и некоторые другие страны, в частности государства Южной и Западной Европы не исключают возможности "недосмотра за закрытыми дверями". Такой спор между союзниками по НАТО полностью играет на руку России.

Один из высокопоставленных представителей правительства Германии считает, что три пилота МиГ-31, возможно, "промахнулись" по узкому коридору международного воздушного пространства между Финляндией и Эстонией на несколько километров.

Россия избегает ответственности

Российская сторона официально заявляет, что МиГ-31 не нарушали воздушное пространство НАТО. В то же время некоторые среди российских дипломатов говорит, что это были меры в ответ на поддержку Украины со стороны западных союзников.

По данным немецких журналистов, МИД России вызвало дипломатов Франции, Германии и Великобритании, чтобы объяснить цель и пригрозить дальнейшими действиями, если НАТО продолжит поддерживать Украину в ее ударах по России.

Несмотря на это, как пишет BILD, в это признание вины верят только те, кто предполагает, что самолеты непреднамеренно нарушили воздушное пространство. Другие страны НАТО считают это скорее пропагандистским ходом со стороны России.

Что известно о нарушении воздушного пространства Эстонии?