Попри це, на думку альянсу держав Східної та Північної Європи, це була повністю навмисна та свідома провокація з боку Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на німецьку газету Bild.

Які розбіжності виникли у країн-членів НАТО?

На думку більшості союзників по НАТО, російські винищувачі навмисно вторглися в повітряний простір Естонії на відстань 100 кілометрів і на глибину до 5 кілометрів, перебуваючи у небі вищезгаданої країни близько 12 хвилин.

Утім, Німеччина та деякі інші країни, зокрема держави Південної та Західної Європи не виключають можливості "недогляду за закритими дверима". Така суперечка між союзниками по НАТО повністю грає на руку Росії.

Один із високопоставлених представників уряду Німеччини вважає, що три пілоти МіГ-31, можливо, "промахнулися" по вузькому коридору міжнародного повітряного простору між Фінляндією та Естонією на кілька кілометрів.

Росія уникає відповідальності

Російська сторона офіційно заявляє, що МіГ-31 не порушували повітряний простір НАТО. Водночас дехто серед російських дипломатів каже, що це були заходи у відповідь на підтримку України з боку західних союзників.

За даними німецьких журналістів, МЗС Росії викликало дипломатів Франції, Німеччини та Великої Британії, щоб пояснити мету і пригрозити подальшими діями, якщо НАТО продовжить підтримувати Україну в її ударах по Росії.

Попри це, як пише BILD, у це визнання провини вірять тільки ті, хто припускає, що літаки ненавмисно порушили повітряний простір. Інші країни НАТО вважають це радше пропагандистським ходом з боку Росії.

Що відомо про порушення повітряного простору Естонії?