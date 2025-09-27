Попри це, на думку альянсу держав Східної та Північної Європи, це була повністю навмисна та свідома провокація з боку Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на німецьку газету Bild.
Які розбіжності виникли у країн-членів НАТО?
На думку більшості союзників по НАТО, російські винищувачі навмисно вторглися в повітряний простір Естонії на відстань 100 кілометрів і на глибину до 5 кілометрів, перебуваючи у небі вищезгаданої країни близько 12 хвилин.
Утім, Німеччина та деякі інші країни, зокрема держави Південної та Західної Європи не виключають можливості "недогляду за закритими дверима". Така суперечка між союзниками по НАТО повністю грає на руку Росії.
Один із високопоставлених представників уряду Німеччини вважає, що три пілоти МіГ-31, можливо, "промахнулися" по вузькому коридору міжнародного повітряного простору між Фінляндією та Естонією на кілька кілометрів.
Росія уникає відповідальності
Російська сторона офіційно заявляє, що МіГ-31 не порушували повітряний простір НАТО. Водночас дехто серед російських дипломатів каже, що це були заходи у відповідь на підтримку України з боку західних союзників.
За даними німецьких журналістів, МЗС Росії викликало дипломатів Франції, Німеччини та Великої Британії, щоб пояснити мету і пригрозити подальшими діями, якщо НАТО продовжить підтримувати Україну в її ударах по Росії.
Попри це, як пише BILD, у це визнання провини вірять тільки ті, хто припускає, що літаки ненавмисно порушили повітряний простір. Інші країни НАТО вважають це радше пропагандистським ходом з боку Росії.
Що відомо про порушення повітряного простору Естонії?
- Зранку у п'ятницю, 19 вересня, у повітряний простір Естонії вранці залетіли 3 російські винищувачі й були там 12 хвилин. Порушення зафіксували в районі острова Вайндлоо. У зв'язку з цим НАТО підіймало у повітря F-35.
- Невдовзі Міністерство оборони Росії написали, що 3 російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром до Калінінградської області, і що політ проходив виключно згідно з правилами.
- Утім, список країн, повітряний простір яких було порушено протягом 2025 року, досить довгий. І здебільшого до всіх подібних інцидентів причетна Росія. Відомо про порушення повітряного простору щонайменше 9 держав.
- Вже 23 вересня у НАТО активували 4 статтю Вашингтонського договору. Північноатлантична рада обговорювала вторгнення російських винищувачів на територію країни. Пообіцяли відповідь у разі повторення інциденту.