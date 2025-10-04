Об этом стало известно из официального сайта Бюро национальной безопасности Польши, передает 24 Канал.

Почему польские военные направляются в соседние государства?

В Польше приняли решение об использовании Вооруженных сил страны для оказания помощи Пограничной службе.

По данным польского Бюро нацбезопасности, Кароль Навроцкий подписал соответствующее постановление от 3 октября 2025 года. Согласно ему, военнослужащие будут оказывать помощь Пограничной службе возле Литвы и Германии.

С 5 октября 2025 года до 4 апреля 2026 года подразделения Вооруженных сил Республики Польша будут использоваться для обеспечения неприкосновенности государственной границы,

– отметили в официальном сообщении.

Польские войска также будут поддерживать безопасность и общественный порядок на территории пограничных переходов и в пограничной зоне.

Что известно о ситуации с безопасностью в Европе?