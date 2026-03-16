К теме Польша поднимала истребители из-за ракетной атаки России на Украину
Что обнаружили в Польше возле границы с Беларусью?
В СМИ отметили, что несколько фрагментов, вероятно, летательного аппарата обнаружили в лесу в Володавском уезде Люблинского воеводства. О находке сообщил 70-летний мужчина, который вырубал деревья на своем лесном участке примерно в двух километрах от ближайших зданий.
По предварительным данным, это могут быть остатки военного воздушного объекта – беспилотника или ракеты. Обломки застряли в дереве и земле, были несколько десятков сантиметров длиной, серого цвета, а некоторые имели пометки на английском языке.
На месте происшествия работала полиция, пожарные и военная полиция. Об инциденте было сообщено районную прокуратуру в Люблине, 8-й военный департамент которой контролирует расследование с падениями обломков более 20 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Польши в сентябре 2025 года.
Когда еще в Польше обнаруживали обломки дронов?
В польском селе Железная в декабре 2025 года мужчина во время прогулки по лесу обнаружил обломки, похожие на дрон. Инцидент связывают с нарушением воздушного пространства Польши российскими дронами в ночь на 10 сентября.
До этого в октябре в селе Зарембы Вархолы в Островском повете Польши также обнаруживали обломки объекта, похожего на дрон. На месте тогда работали правоохранители.
Стоит отметить, что всего в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года в воздушное пространство Польши вошли около 20 российских беспилотников.