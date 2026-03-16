Об этом сообщает RMF24.

Что обнаружили в Польше возле границы с Беларусью?

В СМИ отметили, что несколько фрагментов, вероятно, летательного аппарата обнаружили в лесу в Володавском уезде Люблинского воеводства. О находке сообщил 70-летний мужчина, который вырубал деревья на своем лесном участке примерно в двух километрах от ближайших зданий.

По предварительным данным, это могут быть остатки военного воздушного объекта – беспилотника или ракеты. Обломки застряли в дереве и земле, были несколько десятков сантиметров длиной, серого цвета, а некоторые имели пометки на английском языке.

На месте происшествия работала полиция, пожарные и военная полиция. Об инциденте было сообщено районную прокуратуру в Люблине, 8-й военный департамент которой контролирует расследование с падениями обломков более 20 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Польши в сентябре 2025 года.

