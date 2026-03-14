Действия имели превентивный характер. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Что известно об активности авиации Польши?

В сообщении отмечается, что решение было связано с активностью российской дальней авиации, которая наносила удары по Украине. В воздух были подняты очередные пары истребителей, а также самолет раннего предупреждения.

Кроме того, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перевели в состояние высокой готовности. Польские военные отметили, что эти действия имели превентивный характер.

В командовании добавили, что внимательно отслеживали ситуацию на территории Украины в рамках операции "Восточная Заря" и были готовы обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

