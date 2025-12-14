Об этом сообщила полиция Люблинского воеводства, передает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

Что известно о находке, похожую на дрон, в Польше?

14 декабря около 13:00 в селе Железная Люблинского воеводства Польши местный житель во время прогулки по лесу обнаружил обломки объекта, похожего на беспилотник.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Вероятно, это один из дронов, которые в ночь с 9 на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши.

Территорию охраняют полицейские из районного управления в Радзине-Подляском.

"Мы сообщили соответствующие службы, в частности военную жандармерию в Белой Подляской и районную прокуратуру в Радзине-Подляском", – отметили правоохранители.

Напомним, что в ночь на 10 сентября российские дроны пересекли границу Польши, а следовательно и НАТО. Сначала сообщалось о 19 беспилотниках, позже – о 21. Часть из них сбила польская армия при поддержке союзников по НАТО. В последующие недели обломки дронов находили в разных воеводствах, больше всего – в Люблинском.

