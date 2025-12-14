Про це повідомила поліція Люблінського воєводства, передає 24 Канал з посиланням на Polsat News.

Дивіться також МіГ-29 взамін на доступ до "окремих технологій": у Польщі кажуть про переговори з Україною

Що відомо про знахідку, схожу на дрон, у Польщі?

14 грудня близько 13:00 у селі Желізна Люблінського воєводства Польщі місцевий житель під час прогулянки лісом виявив уламки об’єкта, схожого на безпілотник.

На місці події працюють відповідні служби. Ймовірно, це один із дронів, які в ніч з 9 на 10 вересня порушили повітряний простір Польщі.

Територію охороняють поліцейські з районного управління у Радзині-Підляському.

"Ми повідомили відповідні служби, зокрема військову жандармерію в Білій Підляській та районну прокуратуру в Радзині-Підляському", – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня російські дрони перетнули кордон Польщі, а отже й НАТО. Спершу повідомлялося про 19 безпілотників, пізніше – про 21. Частину з них збила польська армія за підтримки союзників по НАТО. У наступні тижні уламки дронів знаходили в різних воєводствах, найбільше – у Люблінському.

Естонія будує сотні бункерів на кордоні з Росією