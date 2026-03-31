Про це 24 Каналу розповів політолог Вадим Денисенко, пояснивши, що мовиться про калійні добрива. Саме Білорусь є одним з трьох найбільших виробників у світі, а до 2022 року займала 15% світового ринку.

Лукашенко потрапив у складну ситуацію

США критично залежні від цього продукту. Зараз вони імпортують майже 100% з Канади, а з цією країною у них не найкращі стосунки. До того ж ціни досить великі для американських фермерів.

Трамп хоче укласти чергову велику угоду, запропонувавши щось Лукашенку, аби він віддав контроль над калійними добривами. Проти цього категорично виступатиме Росія. Вона вже це демонструє. З цієї причини білоруський диктатор не поїхав на саміт миру, який організовували США. Зараз його знову запрошують.

У Лукашенка складна дилема. Йому потрібно балансувати одразу між трьома: Трампом, Путіним і Сі Цзіньпіном. Він боїться сьогоднішньої ситуації. Адже поїхати Раду миру і нічого не зробити – не вийде. Трамп вимагатиме чіткого рішення,

– наголосив політолог.

Не поїхати – також не варіант, бо складнощі зі США виникнуть одразу. Тому сьогодні Лукашенко думає, що робити. Ймовірно, він обере рухатися у напрямку Москви. Але для США критично важливо контролювати ринок добрив, тому вони над цим працюватимуть.

До уваги! Дональд Трамп несподівано висловив "теплу подяку" Олександру Лукашенку за звільнення 500 заручників. Президент США зауважив, що Лукашенко "люб'язно звільнив їх з-під варти", а також анонсував зустріч з білоруським диктатором у межах Ради миру.

Як війна на Близькому Сході вплине на Україну?

Донедавна Україна перебувала у нейтральному полі на Близькому Сході. Але загострення в регіоні може змінити ситуацію та призвести до того, що наша держава перейде у позитивне поле. Для України це стане великим проривом.

Дотепер ми не мали шансів вплинути на ситуацію на Близькому Сході. Якщо зараз вдасться це зробити, це стане великою геополітичною перемогою. Ба більше, відкриє арабські фонди для інвестицій в Україну та можливості для відкриття цих ринків для нас,

– пояснив Вадим Денисенко.

Зараз у наших компаній є можливість зайти на ці ринки. Але треба розуміти, що окрім воєнного компонента, дуже важливо, щоб з'явилися люди, які займатимуть бізнесом, просуватимуть наші інтереси. У цьому можуть виникнути проблеми.

"Тут має бути не політика, а саме людина, яка мислить і говорить мовою бізнесу. Зможе лобіювати український бізнес", – підкреслив Вадим Денисенко.

