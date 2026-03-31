Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу припустив, що Лукашенко може їхати до США не лише заради символічного контакту. За його словами, за цією історією можуть стояти і спроба проштовхнути економічні інтереси Мінська, і окрема роль, яку для нього може готувати Кремль.

Лукашенко хоче розблокувати продаж білоруського калію

За цією можливою зустріччю Чаленко передусім бачить не політичне потепління, а прагматичний інтерес Мінська. Йдеться про спробу знову вивести на зовнішні ринки білоруські калійні добрива, продаж яких уперся і в санкції, і в проблеми з логістикою.

До слова: Дональд Трамп заявив, що очікує зустрічі з Лукашенком на наступному засіданні Ради миру. За його словами, після контактів американської сторони з Мінськом вдалося домогтися звільнення сотень політичних в'язнів. Трамп окремо подякував Лукашенку за ці кроки.

Контакт із Вашингтоном може бути потрібен Лукашенку не як жест, а як спроба вибити для себе економічне послаблення.

Якщо говоримо безпосередньо про Лукашенка, то ясно, що мова тут іде більше все ж таки про економіку, про Білоруськалій, про намагання організувати розблокування продажу калійних добрив на світовому ринку,

– припустив Чаленко.

Але навіть у такому сценарії Мінськ сам нічого не вирішує. Для нормального експорту потрібен доступ до портів, а тут Лукашенко впирається вже не тільки в санкції, а й у позицію сусідніх країн Євросоюзу. Тобто можливий діалог із Трампом для нього має сенс лише тоді, якщо за ним стоятиме спроба вплинути ще й на європейський напрямок.

Тільки тут же є нюанс. Треба ж, щоб був доступ до порту. А ми ж знаємо, що є санкції, і заборонено безпосередньо через Польщу і Литву,

– наголосив політолог.

Тому поїздка до США, якщо вона справді відбудеться, для Лукашенка виглядає не як дипломатичний прорив, а як спроба знову заробляти на одному з ключових для Білорусі експортних товарів.

Після КНДР Лукашенка важко відривати від Москви

Чаленко не вірить у версію, що Вашингтон таким чином намагається відірвати Лукашенка від Росії чи Китаю. Після поїздки до КНДР і публічних реверансів у бік Пхеньяна така логіка виглядає ще слабшою.

До уваги! Під час візиту до КНДР Лукашенко обмінявся подарунками з Кім Чен Ином і взяв участь у переговорах та публічних заходах. З білоруського боку Кім отримав гвинтівку, пояс, алкоголь, солодощі та інші подарунки, а від північнокорейського лідера Лукашенко привіз вазу з портретом, шаблю і золоту монету. Обидві сторони також публічно хвалили політичний курс одна одної.

Замість дистанціювання від авторитарного блоку Лукашенко знову показав, де саме він стоїть.

Ми ж побачили, як він поїхав одразу до Ким Чен Ина і розказував, які молодці північнокорейці, що воюють проти України. Це ж абсурд тотальний,

– наголосив Чаленко.

На його думку, Лукашенко далі лишається частиною тієї ж осі, в якій ключову роль відіграє Кремль. Ідеться не про самостійну гру Мінська, а про участь у спільному авторитарному контурі, який відкрито працює проти України та Заходу.

Білорусь, хай і в другій лізі, але частина цієї нової осі зла,

– сказав політолог.

Можлива зустріч із Трампом виглядає не спробою змінити курс Лукашенка, а ризиком дати йому ще один майданчик для легітимації, не змінюючи при цьому його реальної ролі в російській політиці.

Білорусь готують як плацдарм проти НАТО

Найбільшу проблему Чаленко бачить у тому, що загравання з Лукашенком б'є по спільній лінії Заходу щодо союзників Кремля. На його думку, такі сигнали з Вашингтона не послаблюють зв'язок Мінська з Москвою, а лише створюють зайву плутанину там, де позиція мала б бути чіткою.

Це дуже серйозний цвях у єдність західної антипутінської коаліції. Не можна загравати безпосередньо з Лукашенком,

– наголосив Чаленко.

Після розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі, говорити про нейтральну роль Мінська вже немає підстав. Білорусь дедалі глибше вбудовують у воєнні плани Кремля, і це стосується вже не лише України.

Після тактичної ядерної зброї російської на території Білорусі, після Орєшніка і всього іншого, ну а де тут баланс? Це не баланс. Білорусь готують і далі як плацдарм для наступу проти країн НАТО,

– сказав політолог.

Лукашенко не виходить із російської орбіти, а далі лишається частиною тієї схеми, яку Москва вибудовує і проти України, і ширше проти Заходу.

