Путін попросив Лукашенка покласти квіти до монумента в Пхеньяні як знак вдячності за допомогу КНДР у так званій "сво". Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко зауважив 24 Каналу, що білоруський диктатор з великим вінком, а його син – з маленьким букетом.
Читайте також Трамп хоче запросити Лукашенка до Білого дому, – FT
"Якоюсь мірою Лукашенко показує неповагу до свого "хазяїна", до Путіна. Насамперед він зробив це не сам, а доручив Колі. Також стоїть величезний вінок у ріст Лукашенка, а якийсь куций букет дали. Тобто хитрий меседж: "Це не я, а Коля". З іншого боку, можна читати, що Микола готовий виконувати доручення в інтересах Росії. Тобто тут теж є гра", – припустив він.
Навіщо Лукашенку візит до КНДР?
Павло Латушко вважає, що цією поїздкою Лукашенко хоче довести білорусам свою легітимність. Адже загалом він їздить лише у Росію. Тому йому важливо показати, що він важливий у зовнішній політиці. Хоча відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин є ізгоєм.
Він чудово спрогнозував, що його поїздка до Пхеньяна викличе інтерес. Усі напишуть, що Лукашенко поїхав до Кім Чен Ина. Неважливо, що це критично для нього, негативний імідж. Важливо, що про нього напишуть. Він використав цей момент,
– сказав заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі.
Лукашенко зустрівся з Кім Чен Ином: що відомо?
Олександр Лукашенко відвідав КНДР. Його зустрічали з квітами на червоній доріжці, а діти махали прапорами двох країн. Далі самопроголошений білоруський лідер вирушив до Кимсусанського палацу Сонця. Його супроводжував 21 мотоцикл. Там він віддав шану лідерам КНДР Кім Ер Сену та Кім Чен Іру.
Також Лукашенко обмінявся подарунками з Кім Чен Ином. Білоруський диктатор подарував північнокорейському колезі гвинтівку та зефір, а також інші речі. Водночас Лукашенко отримав вазу зі своїм портретом, виконану з мушель і прикрашену гербом Білорусі, шаблю та золоту монету.
Під час зустрічі Лукашенко та Кім Чен Ин активно хвалили політичний курс одне одного та заявляли про "перспективне майбутнє" своїх країн. Також вони відвідали концерт, на якому співаки КНДР виконували білоруські хіти. Згодом Лукашенко вирушив назад до Білорусі.