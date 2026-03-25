Дивіться також Обвів спецпредставника навколо пальця: яку підлу гру Лукашенко веде з Білим домом
Що Лукашенко робить у КНДР?
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув з візитом до КНДР. Його зустрів перший заступник прем'єр-міністра КНДР Кім Ток Хун. Також у КНДР перебуває міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков.
Лукашенка зустрічали квітами та черваоною доріжкою. Група дітей махала прапорами двох країн.
Як Лукашенка зустрічали у КНДР: дивіться відео
Далі Лукашенко вирушив до Кимсусанського палацу Сонця. Його ескорт по і без того пустих дорогах Пхеньяна супроводжують 21 мотоцикл. У палаці Лукашенко віддав шану лідерам КНДР Кім Ер Сену та Кім Чен Іру.
Лукашенка незабаром можуть запросити у Білий дім
США розглядають можливість запрошення Олександра Лукашенка на зустріч з Дональдом Трампом для дипломатичного потепління. Сам Лукашенко у п'ятницю, 20 березня, заявив, що Трамп запросив його до Мар-а-Лаго, щоб обговорити "велику угоду".
З моменту повернення Трампа до Білого дому США прагнуть відновити співпрацю з Лукашенком. У Білорусі просять звільнити політв'язнів у обмін на зняття санкцій.