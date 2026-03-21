Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко озвучив 24 Каналу думку, що американський адвокат Джон Коул, який завітав у Мінськ, за завданням Трампа має підігравати диктатору та міжанародному злочинцю Лукашенку. Власне Білий Дім нині так поводиться стосовно й інших негідників у світі.

З якою метою Коул завітав до Білорусі?

Латушко розповів, що факт звільнення 250 політв'язнів – дуже важливий, бо життя дорожче за все. Здоров'я в них уже, щоправда, немає, бо вони прийшли через катування, через жахливу систему репресій у білоруських в'язницях. Важливо, що вони звільнені, але досі не зупинились репресії. За кілька днів до приїзду Коула щодня відбувались вироки журналістам і простим людям за "зраду батьківщини".

У мене викликає здивування, чому американці, які володіють таким потужним санкційним потенціалом, потужною політичною вагою та нестандартним підходом до дипломатії, які ми бачимо у Венесуелі, Ірані, Кубі, не можуть досягнути від цього вусатого слабака реальних кроків – звільнення всіх політв'язнів. З іншого боку я радий, що 250 людей дійсно вийшли,

– зазначив керівник Перехідного Кабінету Білорусі.

Він продовжив, що, наприклад, журналістка Катерина Андрєєва вийшла з в'язниці, а 3 напередодні цього посадили. Якщо говорити про гуманізм Лукашенка, то варто згадати, що він і Хаменеї називав гуманістом, який розстрілював величезну кількість людей.

Яку гру веде Лукашенко?

За словами керівника Перехідного Кабінету Білорусі, Лукашенко ціною звільнення політв'язнів знімає з себе санкції. Лукашенківська пресслужбиа вже опублікувала новину, що були зняті санкції з Білоруськалію, Бєлінвестбанку, білоруського бангу "Развітіє" та з мінфіну Білорусі. Схоже, американці міркують над придбання видобутку калійних добрив у Білорусі.

"Лукашенко хоче продати американцям авіакомпанії "Бєлавіа". За таких умов американці зможуть прийти в Брюсель і сказати, що це тепер їхня авіакомпанія, тож Євросоюз має дати право літати над своєю територією. Якщо американці придбають калій, то їм потрібен буде експорт через Литву. І Коул свою зустріч із Лукашенком почав із теми нормалізації стосунків Литви та Білорусі", – зауважив Латушко.

Він додав, що американці можуть прийти до литовців і сказати, що білоруський калій тепер належить США, тож треба надати американцям шлях до литовських портів. Тож, відбуваються 2 паралельні треки. З одного боку – звільнення всіх, що є важливим для білорусів. З іншого боку американці укладають угоди з Лукашенком, який не змінює свою політику.

