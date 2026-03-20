Що Зеленський вважає щодо змін санкцій щодо Росії та Білорусії?

Ситуацію зокрема прокоментував президент України Володимир Зеленський, про що повідомляє 24 Канал.

Читайте також Трамп дещо задумав: чому насправді США зняли санкції з Білорусі

Володимир Зеленський зазначив, що це "100% послаблення" тиску як на агресора, так і на його союзника.

Володимир Зеленський Президент України Безумно, ми дуже розраховуємо, що, принаймі, наші європейські партнери не будуть знімати санкції.

Нагадаємо, що Сполучені Штати ухвалили пом'якшення санкцій проти нафти Росії. Про це зокрема повідомляв міністр фінансів США Скотт Бессент у соцмережі Х.

Причиною такого рішення стало бажання "приборкати" світові ціни на нафту. Вартість нафтопродуктів почала стрімко зростити на тлі подій на Близькому Сході.

Проте є важливий нюанс. Дозвіл буде діяти лише протягом 30 днів. Дозвіл набрав чинності з 12 березня поточного року. Він буде чинний до півночі 11 квітня.

Зверніть увагу! Йдеться саме про час за Вашингтоном.

Крім того, у четвер, 19 березня, стало відомо, що Сполучені Штати знімають санкції з деяких банків та підприємств Білорусі. Ба більше, це відбудеться досить швидко. Про подібне рішення розповів спеціальний представник президента Сполучених Штатів Джон Коул.

Таким чином, обмеження будуть зняті з таких установ:

Міністерства фінансів країни; Банку розвитку Білорусі; Белінвестбанку.

Важливо! З санкційного списку Сполучених Штатів будуть виключені "Білоруська калійна компанія" та "Білоруськалій".

Що відомо про санкції, які запровадив ЄС?