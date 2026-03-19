З яких компаній зняли санкції?

Рішення Мінфіну опублікувало Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).

Дивіться також Найгірше для України: політолог відповів, чим обернеться обмеження санкцій щодо російської нафти

Як зазначається у документі, з "чорного списку" США виключили три компанії:

BSB Group

Це турецька компанія, яка потрапила під санкції США у 2023 році в межах обмежень, запроваджених проти Росії.

Компанію включили до санкційного списку Міністерства фінансів США указом, який був спрямований проти структур, що підтримують економіку Росії та її військово-промисловий комплекс.

Санкції наклали через зв’язок BSB Group із турецьким бізнесменом Берком Тюркеном. За даними США, компанія була у його власності чи діяла від його імені і проводила діяльність у технологічному секторі Росії.

Turken Dijital Matbaa Teknolojileri Bilgisayar Bilisim Kirtasiye Fotografcilik Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi

Теж турецьке підприємство, яке працює переважно у сфері поліграфії та цифрових послуг.

Компанія знаходиться в Анкарі та була заснована у 2007 році. Її головний напрямок – виготовлення різної друкованої продукції.

Під санкції фірма потрапила теж у 2023 році через діяльність, яка може бути пов’язана з підтримкою відповідного російського сектору.

Futuris FZE

Ця компанія з Об’єднаних Арабських Еміратів. Вона займається постачанням технологічного обладнання та електронних компонентів, також приладів для обробки металу та електроніки.

Однак компанія привернула увагу через те, що, за даними США, вона використовувалася для обходу санкцій. Зокрема, через неї російські структури закуповували обладнання для виробництва мікроелектроніки.

У результаті Futuris FZE у 2023 році потрапила під санкції США.

Кого ще виключили із санкційних списків?

Також США скасували санкції проти кількох фізичних осіб. Серед них двоє москвичів – Євгенія Тюрікова та Борис Воронцов.

Тюрікова народилася в українському Севастополі, але працювала на Москву. Зокрема, керувала одним із підрозділів підсанкційного Сбербанку Росії.

Воронцов був задіяний в одній із державних російських корпорацій.

Обидва потрапили під санкції США у 2023 році.

Окрім того, Мінфін виключив із санкційного списку громадянина Туреччини Туркена Берка – того самого, якого пов'язують з діяльністю компанії BSB Group.

Зауважте! Виключення із санкцій означає, що всі ці компанії та особи зможуть знову працювати з американськими компаніями та розпоряджатися активами у США.

Які ще санкції послабили США?

Нагадаємо, нещодавно США також послабили нафтові санкції проти Росії, пише Reuters. Москві дозволили торгувати нафтопродуктами та сирою нафтою, хоча й лише тимчасово.

Мова йде тільки про ту нафту, яку завантажили на танкери до 12 березня.

Продавати її можна лише до 11 квітня.

Тобто санкції на нафту Росії послабили на місяць. Це зробили на тлі зростання цін на "чорне золото" через війну в Ірані.

Цей вузькоспеціалізований короткостроковий захід стосується лише нафти, яка вже перебуває в дорозі, і не надасть суттєвої фінансової вигоди російському уряду,

– наголосив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Чи повернуть санкції проти Росії?