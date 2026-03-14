Чому у Кремлі радіють послабленню санкцій?

Таку заяву у суботу зробив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, пише CNN.

У спробах стабілізувати світові енергетичні ринки американці пішли на це виключення з санкцій терміном на один місяць. У цьому випадку ми поділяємо цю зацікавленість,

– сказав він.

За словами Пєскова, послаблення санкцій на експорт нафти з Росії, мовляв, в інтересах як Москви, так і Вашингтона.

До того ж повернення частини ресурсів Росії на ринок нібито сприяє стабілізації енергетичної ситуації у світі. Пєсков запевнив, що після пом’якшення санкцій США вже з'явилося багато охочих придбати російську сировину.

Російська нафта зараз просто необхідна світовій енергетиці, і коли частина її починає надходити на енергетичні ринки, з’являється більша стабільність,

– вважають у Кремлі.

Чому США послабили санкції проти Росії?

Нагадаємо, у четвер, 12 березня, послабила тимчасово нафтові санкції проти Москви. Адміністрація Трампа видала нову ліцензію, яка дозволяє країнам купувати сиру російську нафту та нафтопродукти, пише Reuters.

Ліцензія буде чинною лише місяць:

Дозволяється торгувати нафтою, яку завантажили на судна до 12 березня.

Продавати сировину можна лише до 11 квітня.

Вочевидь, Вашингтон сподівається, що за цей час вдасться заспокоїти нафтову кризу, що виникла через війну в Ірані.

Цей вузькоспеціалізований короткостроковий захід стосується лише нафти, яка вже перебуває в дорозі, і не надасть суттєвої фінансової вигоди російському уряду,

– наголосив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Втім, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц одразу назвав цей крок США помилковим. Думку німецького лідера підтримали й інші країни Європи.

Вони вважають, що Росія може використати війну в Ірані на свою користь і посилити свої позиції у війні з Україною.

