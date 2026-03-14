Почему в Кремле радуются ослаблению санкций?

Такое заявление в субботу сделал представитель российского диктатора Дмитрий Песков, пишет CNN.

В попытках стабилизировать мировые энергетические рынки американцы пошли на это исключение из санкций сроком на один месяц. В этом случае мы разделяем эту заинтересованность,

– сказал он.

По словам Пескова, ослабление санкций на экспорт нефти из России, мол, в интересах как Москвы, так и Вашингтона.

К тому же возвращение части ресурсов России на рынок якобы способствует стабилизации энергетической ситуации в мире. Песков заверил, что после смягчения санкций США уже появилось много желающих приобрести российское сырье.

Российская нефть сейчас просто необходима мировой энергетике, и когда часть ее начинает поступать на энергетические рынки, появляется большая стабильность,

– считают в Кремле.

Почему США ослабили санкции против России?

Напомним, в четверг, 12 марта, ослабила временно нефтяные санкции против Москвы. Администрация Трампа выдала новую лицензию, которая позволяет странам покупать сырую российскую нефть и нефтепродукты, пишет Reuters.

Лицензия будет действовать только месяц:

Разрешается торговать нефтью, которую загрузили на суда до 12 марта.

Продавать сырье можно только до 11 апреля.

Очевидно, Вашингтон надеется, что за это время удастся успокоить нефтяной кризис, возникший из-за войны в Иране.

Эта узкоспециализированная краткосрочная мера касается только нефти, которая уже находится в пути, и не предоставит существенной финансовой выгоды российскому правительству,

– подчеркнул министр финансов США Скотт Бессент.

Впрочем, канцлер Германии Фридрих Мерц сразу назвал этот шаг США ошибочным. Мнение немецкого лидера поддержали и другие страны Европы.

Они считают, что Россия может использовать войну в Иране в свою пользу и усилить свои позиции в войне с Украиной.

Почему США пошли на ослабление санкций?