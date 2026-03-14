Почему в Кремле радуются ослаблению санкций?
Такое заявление в субботу сделал представитель российского диктатора Дмитрий Песков, пишет CNN.
В попытках стабилизировать мировые энергетические рынки американцы пошли на это исключение из санкций сроком на один месяц. В этом случае мы разделяем эту заинтересованность,
– сказал он.
По словам Пескова, ослабление санкций на экспорт нефти из России, мол, в интересах как Москвы, так и Вашингтона.
К тому же возвращение части ресурсов России на рынок якобы способствует стабилизации энергетической ситуации в мире. Песков заверил, что после смягчения санкций США уже появилось много желающих приобрести российское сырье.
Российская нефть сейчас просто необходима мировой энергетике, и когда часть ее начинает поступать на энергетические рынки, появляется большая стабильность,
– считают в Кремле.
Почему США ослабили санкции против России?
Напомним, в четверг, 12 марта, ослабила временно в четверг 12 марта ослабила временно нефтяные санкции против Москвы. Администрация Трампа выдала новую лицензию, которая позволяет странам покупать сырую российскую нефть и нефтепродукты, пишет Reuters.
Лицензия будет действовать только месяц:
- Разрешается торговать нефтью, которую загрузили на суда до 12 марта.
- Продавать сырье можно только до 11 апреля.
Очевидно, Вашингтон надеется, что за это время удастся успокоить нефтяной кризис, возникший из-за войны в Иране.
Эта узкоспециализированная краткосрочная мера касается только нефти, которая уже находится в пути, и не предоставит существенной финансовой выгоды российскому правительству,
– подчеркнул министр финансов США Скотт Бессент.
Впрочем, канцлер Германии Фридрих Мерц сразу назвал этот шаг США ошибочным. Мнение немецкого лидера поддержали и другие страны Европы.
Они считают, что Россия может использовать войну в Иране в свою пользу и усилить свои позиции в войне с Украиной.
Почему США пошли на ослабление санкций?
США ослабили санкции против России в тот же день, когда цена нефти марки Brent превысила отметку 100 долларов за баррель. Последний раз такой уровень фиксировали еще в августе 2022 года. Рост цен связывают с затяжной войной в Иране.
Конфликт, длящийся уже вторую неделю, фактически парализовал движение танкеров через Ормузский пролив. Именно этим стратегическим морским путем обычно транспортируют около пятой части всей нефти, продаваемой в мире.
На фоне этой ситуации цены на энергоносители резко подскочили. Эксперты финансовых рынков предупреждают, что даже быстрое завершение боевых действий не будет означать мгновенного восстановления судоходства в регионе, ведь ситуация с безопасностью может оставаться нестабильной.
Между тем президент Владимир Зеленский предостерег, что ослабление санкций против России может существенно укрепить ее военные возможности. По его словам, снятие ограничений на нефть способно принести Москве до 10 миллиардов долларов, которые могут быть направлены на финансирование войны.