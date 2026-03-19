С каких компаний сняли санкции?

Решение Минфина опубликовало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Как отмечается в документе, из "черного списка" США исключили три компании:

BSB Group

Это турецкая компания, которая попала под санкции США в 2023 году в рамках ограничений, введенных против России.

Компанию включили в санкционный список Министерства финансов США указом, который был направлен против структур, поддерживающих экономику России и ее военно-промышленный комплекс.

Санкции наложили из-за связи BSB Group с турецким бизнесменом Берком Тюркеном. По данным США, компания была в его собственности или действовала от его имени и проводила деятельность в технологическом секторе России.

Turken Dijital Matbaa Teknolojileri Bilgisayar Bilisim Kirtasiye Fotografcilik Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi

Тоже турецкое предприятие, которое работает преимущественно в сфере полиграфии и цифровых услуг.

Компания находится в Анкаре и была основана в 2007 году. Ее главное направление – изготовление различной печатной продукции.

Под санкции фирма попала тоже в 2023 году из-за деятельности, которая может быть связана с поддержкой соответствующего российского сектора.

Futuris FZE

Эта компания из Объединенных Арабских Эмиратов. Она занимается поставкой технологического оборудования и электронных компонентов, также приборов для обработки металла и электроники.

Однако компания привлекла внимание из-за того, что, по данным США, она использовалась для обхода санкций. В частности, через нее российские структуры закупали оборудование для производства микроэлектроники.

В результате Futuris FZE в 2023 году попала под санкции США.

Кого еще исключили из санкционных списков?

Также США отменили санкции против нескольких физических лиц. Среди них двое москвичей – Евгения Тюрикова и Борис Воронцов.

Тюрикова родилась в украинском Севастополе, но работала на Москву. В частности, руководила одним из подразделений подсанкционного Сбербанка России.

Воронцов был задействован в одной из государственных российских корпораций.

Оба попали под санкции США в 2023 году.

Кроме того, Минфин исключил из санкционного списка гражданина Турции Туркена Берка – того самого, которого связывают с деятельностью компании BSB Group.

Заметьте! Исключение из санкций означает, что все эти компании и лица смогут снова работать с американскими компаниями и распоряжаться активами в США.

Какие еще санкции ослабили США?

Напомним, недавно США также ослабили нефтяные санкции против России, пишет Reuters. Москве разрешили торговать нефтепродуктами и сырой нефтью, хотя и только временно.

Речь идет только о той нефти, которую загрузили на танкеры до 12 марта.

Продавать ее можно только до 11 апреля.

То есть санкции на нефть России ослабили на месяц. Это сделали на фоне роста цен на "черное золото" из-за войны в Иране.

Эта узкоспециализированная краткосрочная мера касается только нефти, которая уже находится в пути, и не предоставит существенной финансовой выгоды российскому правительству,

– подчеркнул министр финансов США Скотт Бессент.

Вернут ли санкции против России?