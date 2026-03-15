В интервью NBC News президент США прокомментировал смягчение санкции против российской нефти на фоне резкого роста мировых цен.

Вернутся ли санкции против российской нефти?

Я хочу, чтобы в мире была нефть. Я хочу, чтобы нефти было достаточно,

– сказал Трамп.

В то же время он заверил, что санкции, введены после вторжения России в Украину в 2022 году, "вернутся, как только кризис завершится".

Напомним, что 13 марта США выдали ограниченную лицензию, которая позволяет другим странам покупать часть российской нефти и нефтепродуктов, уже находящихся в море. Речь идет только о той российской нефти и нефтепродукты, которые были загружены на танкеры до 12 марта. Такие поставки разрешено завершить до 11 апреля.

Справка: По данным СМИ, по состоянию на 12 марта в море в 30 местах мира находилось примерно 124 миллиона баррелей нефти российского происхождения.

Ранее, 10 марта, сообщалось, что Белый дом временно разрешил Индии покупать российскую нефть, чтобы избежать перебоев на мировом рынке.

В Вашингтоне считают, что это не принесет России значительной финансовой выгоды.

Однако в Европе и Украине имеют другое мнение.