Об этом в Facebook сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.
Смотрите также Фицо никак не успокоится: Словакия снова угрожает Украине из-за "Дружбы"
Какие материалы показали странам-партнерам?
По его словам, во встрече приняли участие дипломаты из 31 страны, в частности государств G7 и других европейских партнеров Украины.
Представили исчерпывающие материалы о характере атаки и ее последствиях, в частности фото- и видеозаписи с места происшествия. Также подробно проинформировали дипломатов о вызовах, с которыми сталкиваются наши коллеги,
– рассказал Корецкий.
Он подчеркнул, что восстановление подобных объектов является сложным технологическим процессом. Для этого нужно время, специальное оборудование, а также работа в условиях постоянной угрозы новых российских ударов.
Корецкий добавил, что "Нафтогаз" совместно с МИД и в дальнейшем будет информировать международных партнеров о последствиях атак России на энергетическую инфраструктуру Украины и о ходе восстановительных работ.
Венгерская делегация уже в Украине для проверки "Дружбы"
Напомним, в среду, 11 марта, венгерская делегация в среду 11 марта отправилась в Украину для переговоров по восстановлению работы нефтепровода "Дружба" и оценки его технического состояния.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий в комментарии 24 Каналу заявил, что венгерские граждане, которые заехали в Украину не имеют статуса делегации. По его словам, эти лица проходили границу по обще определенным правилам стран Шенгенской зоны.
Позже Владимир Зеленский заявил, что не знает о цели визита венгерской делегации в Украину. Президент отметил, что в МИД ему доложили, что приехали люди, которые охарактеризовали свой визит в нашу страну как частную поездку.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал заместителя министра энергетики Габора Цепека "быть вежливым" во время визита в Украину.