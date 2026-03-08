Как Фицо снова угрожает Киеву?

На этот раз политик грозится заблокировать большой кредит ЕС в 90 миллионов евро. Детали сообщили в Reuters.

Напомним, поставки российского сырья по трубопроводу "Дружба" остановились в конце января. Киев объяснил это повреждением оборудования из-за очередной атаки по инфраструктуре и невозможностью быстрого ремонта.

Однако Венгрия и Словакия не согласны с такой версией событий и требуют восстановить транзит как можно скорее.

Страны уже прибегали к шантажу, в частности Братислава остановила аварийное электроснабжение в Украину. Теперь же под угрозой заем на 90 миллиардов евро.

Словакия готова принять эстафету от Венгрии, если это будет необходимо... Блокирование этого огромного военного подарка Украине (кредита от ЕС – 24 Канал) является законным инструментом для возобновления поставок нефти,

– заявил Фицо.

Более того, в воскресенье, 8 марта, политик опубликовал на своей странице в фейсбук видео, где жаловался на нарушение международного права некоторыми сильными государствами, что "побуждает других к ковбойскому стилю поведения", намекнув на Владимира Зеленского. Только по приказу президента Украина якобы способна уничтожить нефтепровод "Дружба".

По мнению Фицо, Еврокомиссия отдает предпочтение Украине, а не "жизненно важным национальным интересам" Словакии и Венгрии как стран-членов ЕС. Поэтому премьер будет требовать разрешения посетить место вероятного повреждения "Дружбы".