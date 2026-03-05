Что известно о ситуации с поставками света из Словакии?
В то же время даже прекращение помощи не окажет существенного влияния на Украину, о чем сообщили в компании.
Возможное досрочное прекращение действия договора о взаимном предоставлении аварийной помощи словацким системным оператором (SEPS) – не скажется на ситуации в энергосистеме Украины,
– отметили в Укрэнерго.
Дело в том, что привлечение такой поддержки со словацкого направления имело несистемный характер. Более того, оно осуществлялось в очень ограниченном объеме.
Обратите внимание! Последний раз словацкий оператор системы передачи предоставлял аварийную помощь на запрос НЭК "Укрэнерго" еще 23 января.
Кроме того, никаких официальных документов о намерении разорвать действующий двусторонний договор между SEPS и "Укрэнерго" о взаимном предоставлении аварийной помощи от словацкой стороны пока не поступало. Но есть также нюанс: договоров о предоставлении или получении аварийной помощи – никак не связан с вопросом коммерческих обменов электроэнергией.
Сейчас импорт электроэнергии из Словакии осуществляется без каких-либо ограничений. Он происходит в объемах, определяемых результатами аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных сечений.
Обратите внимание! В то же время данные ExPro свидетельствуют, что импорт электроэнергии из Словакии осуществлялся в феврале 2026 года как из Словакии, так и из Венгрии. И это несмотря на заявления лидеров этих государств. В частности доля Словакии в последний месяц зимы составляла 18%.
Что еще следует знать о ситуации со светом в Украине?
- Украина возобновила экспорт электроэнергии, хоть и минимально. В последний раз экспорт происходил еще в ноябре 2025 года. В то же время импорт в страну также активно осуществляется.
- В то же время избежать отключений света весной и летом 2026 года можно. Но при отсутствии новых российских обстрелов и наличии благоприятных погодных условий, например, небольших температур воздуха.