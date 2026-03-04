Словацкие чиновники объясняют решение техническими и стратегическими вызовами в энергетической сфере. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства Георгия Тихого.
Какое заявление сделал украинский МИД?
В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на намерение словацкого правительства прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину.
В ведомстве назвали такое решение "выстрелом себе в ногу". Там подчеркнули, что это может подорвать региональную энергетическую стабильность, а также отношения между странами – важными партнерами в сфере энергетической безопасности.
Такое решение Словакии нивелирует те важные шаги, которые были сделаны для интеграции энергетических систем наших государств в единую сеть,
– отметили в МИД.
В ведомстве также отметили, что сотрудничество в энергетике должно было стать "важной составляющей стратегического партнерства в Центрально-Восточном регионе".
Отдельно МИД обратил внимание на то, что решение о прекращении аварийных поставок может негативно повлиять на общий потенциал реагирования в случаях чрезвычайных ситуаций в энергетике.
Словакия разрывает контракт с Укрэнерго: что известно?
Словакия приняла решение приостановить аварийные поставки электричества в Украину, объяснив это техническими ограничениями и рисками для собственной энергосистемы, сообщают словацкие и украинские СМИ.
Словацкое правительство отметило, что связано решение с необходимостью обеспечить стабильность национальной энергетической сети. Во Владивице отметили, что в последние месяцы в Словакии фиксируют рост нагрузки на энергосистему и ограниченные возможности для маневрирования в случаях аварийных ситуаций.
Правительство также подчеркнуло, что приоритетом для них является обеспечение надежного электроснабжения собственных потребителей.
Также Словакия отметила, что дальнейшие шаги в сфере энергетического сотрудничества с Украиной могут быть предметом отдельных переговоров и оценок в будущем, но пока аварийные поставки останавливаются до решения технических вопросов в их системе.