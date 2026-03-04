Словацькі чиновники пояснюють рішення технічними та стратегічними викликами в енергетичній сфері. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на речника зовнішньополітичного відомства Георгія Тихого.

Яку заяву зробило українське МЗС?

У Міністерстві закордонних справ України різко відреагували на намір словацького уряду припинити аварійні постачання електроенергії до України.

У відомстві назвали таке рішення "пострілом собі у ногу". Там підкреслили, що це може підірвати регіональну енергетичну стабільність, а також відносини між країнами – важливими партнерами у сфері енергетичної безпеки.

Таке рішення Словаччини нівелює ті важливі кроки, які були зроблені для інтеграції енергетичних систем наших держав у єдину мережу,

– зазначили у МЗС.

У відомстві також наголосили, що співпраця в енергетиці мала стати "важливою складовою стратегічного партнерства в Центрально-Східному регіоні".

Окремо МЗС звернуло увагу на те, що рішення про припинення аварійних поставок може негативно вплинути на спільний потенціал реагування у випадках надзвичайних ситуацій в енергетиці.

Словаччина розриває контракт з Укренерго: що відомо?