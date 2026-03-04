Що відомо про ситуацію зі Словаччиною?

Прохання про одностороннє розірвання контракту між SEPS та "Укренерго" було подано прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, про що повідомляє Dennik N.

Читайте також Постраждали люди, – Зеленський відповів на звинувачення щодо небажання ремонтувати "Дружбу"

Директор державної компанії SEPS не вважає, що Україні загрожує блекаут через припинення постачання аварійної електроенергії зі Словаччини. Він також аргументував це тим, що допомогу можуть надати інші держави.

Блекаут – це серйозна річ, якій передує значна кількість подій,

– сказав Мартін Магат.

Зауважте! На запитання, чи Україна відчує припинення аварійних поставок, директор компанії відповів, що в деяких випадках це можливо.

Водночас дані ExPro свідчать, що постачання електроенергії зі Словаччини у лютому не припинилися.

В цілому, попри політичні прогнози, імпорт електроенергії з Угорщини та Словаччини у лютому лише зріс до рекордних показників за місяць,

– йдеться у тексті.

Частка Словаччини за останній місяць зими становить 18%.

Зверніть увагу! Водночас найбільшу частку у структурі імпорту й надалі займає саме Угорщина – вона становить 49%. Також, якщо порівнювати з січнем 2026 року, то імпорт електроенергії з Угорщини зріс найбільше – на майже 54%. Наразі країна не квапиться зі своїм рішенням щодо експорту електроенергії, про що говорив міністр закордонних справ Петер Сіярто. За його словами, Будапешт вагається з рішенням через Закарпаття.

Що ще відомо про рішення Словаччини?