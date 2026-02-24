Про те, чи вплине на ситуацію в енергосистемі заяви прем'єр-міністра Словаччини пояснили в Укренерго. Попри все, ситуація залишається контрольованою.

Дивіться також "Дружба" не пошкоджена: Угорщина звинувачує Україну в шантажі

Що буде зі світлом в Україні?

Ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не вплине на ситуацію в об'єднаній енергосистемі України. В Укренерго зазначили, що востаннє Україна зверталася по аварійну допомогу зі словацького напрямку понад місяць тому та в обмежених обсягах. Такі постачання мали короткотривалий і нерегулярний характер.

Офіційних документів про одностороннє припинення дії договору від словацького системного оператора SEPS до Укренерго наразі не надходило. Водночас 23 лютого 2026 року українська сторона отримала лист про перегляд умов оплати за чинним договором про надання аварійної допомоги. Пропозицію словацької сторони пообіцяли проаналізувати найближчим часом.

Зверніть увагу! Оператори систем передачі електроенергії України та Словаччини є повноправними членами ENTSO-E – європейської мережі операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 43 оператори у 39 країнах європейського континенту, а їхні взаємовідносини мають відповідати правилам цієї організації.

Про обмеження комерційного імпорту електроенергії зі Словаччини наразі не йдеться,

– зазначили в Укренерго.

Що цьому передувало?