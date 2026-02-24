Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький пояснив у розмові з 24 Каналом, з чим пов'язана різка зміна риторики Угорщини щодо України. Він зазначив, чому керівництво Угорщини та Словаччини зацікавлено у постачанні саме російських енергоносіїв.

Чому Будапешт передумав погрожувати Києву?

Городницький наголосив заяви Сіярто щодо припинення постачання електроенергії для України стали гарною "поживою" для опозиції. Тому що можна боротися з українською владою та розповідати, яка вона погана та корупційна. Однак коли йдеться про те, що без світла можуть залишитися пересічні громадяни України, зокрема етнічні угорці, це вже серйозна проблема.

Керівництву Угорщини вже почали закидати, зокрема представники опозиційної партії "Тиса", що вони ненавидять українців. Тому угорський уряд, враховуючи контекст передвиборчої кампанії, вирішив це питання не чіпати,

– зазначив політичний експерт.

Крім того, європейці натякнули Угорщині, що можуть забрати кошти, які планували їй виділити. В цьому сенсі Брюссель став жорсткішим, і це правильно. Так само жорстко, на його думку, треба поводитись і з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, який теж погрожував припинити постачання електроенергії Україні.

"Водночас зараз склалася важка ситуація в Росії і ще зачепили за живе Фіцо та Орбана, які заробляють величезні кошти на постачання російської нафти та нафтопродуктів. За деякими підрахунками від 500 тисяч до 1 мільярда євро в рік отримують їхні компанії. І вони не хочуть втрачати ці кошти", – наголосив Андрій Городницький.

Варто знати. Україна запропонувала ЄС використовувати замість пошкодженого під час російської атаки 27 січня 2026 року нафтопроводу "Дружба" для транзиту нафти в Угорщину та Словаччину нафтогін "Одеса-Броди". Йдеться про організацію альтернативної логістики або через нафтотранспортну систему України, або морським шляхом з перевалкою в морських портах і транспортуванням нафтопроводом "Одеса-Броди" далі до держав-членів ЄС.

Угорщині та Словаччині було запропоновано постачання нафти по трубопроводу "Одеса – Броди". Але їм це не цікаво, тому що, на думку політичного експерта, від російської нафти вони, імовірно, мають відкат.

Як Угорщина та Словаччина тиснуть на Україну?