Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий объяснил в разговоре с 24 Каналом, с чем связано резкое изменение риторики Венгрии в отношении Украины. Он отметил, почему руководство Венгрии и Словакии заинтересовано в поставках именно российских энергоносителей.

Почему Будапешт передумал угрожать Киеву?

Городницкий отметил, что заявления Сийярто о прекращении поставок электроэнергии для Украины стали хорошей "пищей" для оппозиции. Потому что можно бороться с украинской властью и рассказывать, какая она плохая и коррупционная. Однако когда речь идет о том, что без света могут остаться рядовые граждане Украины, в частности этнические венгры, это уже серьезная проблема.

Руководство Венгрии уже начали упрекать, в частности представители оппозиционной партии "Тиса", что они ненавидят украинцев. Поэтому венгерское правительство, учитывая контекст предвыборной кампании, решило этот вопрос не трогать,

– отметил политический эксперт.

Кроме того, европейцы намекнули Венгрии, что могут забрать средства, которые планировали ей выделить. В этом смысле Брюссель стал жестче, и это правильно. Так же жестко, по его мнению, надо обращаться и с премьером Словакии Робертом Фицо, который тоже угрожал прекратить поставки электроэнергии Украине.

"В то же время сейчас сложилась тяжелая ситуация в России и еще задели за живое Фицо и Орбана, которые зарабатывают огромные средства на поставках российской нефти и нефтепродуктов. По некоторым подсчетам от 500 тысяч до 1 миллиарда евро в год получают их компании. И они не хотят терять эти средства", – отметил Андрей Городницкий.

Венгрии и Словакии было предложено поставки нефти по трубопроводу "Одесса – Броды". Но им это не интересно, потому что, по мнению политического эксперта, от российской нефти они, вероятно, имеют откат.

Как Венгрия и Словакия давят на Украину?