Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий объяснил в разговоре с 24 Каналом, с чем связано резкое изменение риторики Венгрии в отношении Украины. Он отметил, почему руководство Венгрии и Словакии заинтересовано в поставках именно российских энергоносителей.
К теме Угрозы из-за "Дружбы": останется ли Украина без топлива и как Венгрия и Словакия зависят от России
Почему Будапешт передумал угрожать Киеву?
Городницкий отметил, что заявления Сийярто о прекращении поставок электроэнергии для Украины стали хорошей "пищей" для оппозиции. Потому что можно бороться с украинской властью и рассказывать, какая она плохая и коррупционная. Однако когда речь идет о том, что без света могут остаться рядовые граждане Украины, в частности этнические венгры, это уже серьезная проблема.
Руководство Венгрии уже начали упрекать, в частности представители оппозиционной партии "Тиса", что они ненавидят украинцев. Поэтому венгерское правительство, учитывая контекст предвыборной кампании, решило этот вопрос не трогать,
– отметил политический эксперт.
Кроме того, европейцы намекнули Венгрии, что могут забрать средства, которые планировали ей выделить. В этом смысле Брюссель стал жестче, и это правильно. Так же жестко, по его мнению, надо обращаться и с премьером Словакии Робертом Фицо, который тоже угрожал прекратить поставки электроэнергии Украине.
"В то же время сейчас сложилась тяжелая ситуация в России и еще задели за живое Фицо и Орбана, которые зарабатывают огромные средства на поставках российской нефти и нефтепродуктов. По некоторым подсчетам от 500 тысяч до 1 миллиарда евро в год получают их компании. И они не хотят терять эти средства", – отметил Андрей Городницкий.
Стоит знать. Украина предложила ЕС использовать вместо поврежденного во время российской атаки 27 января 2026 года нефтепровода "Дружба" для транзита нефти в Венгрию и Словакию нефтепровод "Одесса-Броды". Речь идет об организации альтернативной логистики либо через нефтетранспортную систему Украины, либо морским путем с перевалкой в морских портах и транспортировкой по нефтепроводу "Одесса-Броды" дальше к государствам-членам ЕС.
Венгрии и Словакии было предложено поставки нефти по трубопроводу "Одесса – Броды". Но им это не интересно, потому что, по мнению политического эксперта, от российской нефти они, вероятно, имеют откат.
Как Венгрия и Словакия давят на Украину?
После российского обстрела получил повреждения нефтепровод "Дружба", по которому поставлялась нефть в Венгрию и Словакию. Будапешт обвинил Киев в том, что он якобы не возобновил работу "Дружбы" по политическим соображениям.
Из-за этого Венгрия сначала заявила о прекращении поставок дизельного топлива в Украину. Затем вслед за премьером Словакии Робертом Фицо, который пригрозил не предоставлять Киеву электроэнергию, с таким же заявлением выступил Виктор Орбан.
Кроме того, Венгрия подчеркнула о блокировании кредита ЕС для Украины в 90 миллиардов евро и 20-го пакета санкций против России.
Однако 22 февраля Сийярто сделал заявление о необходимости "быть осторожными" относительно принятия вопроса прекращения поставок электроэнергии Украине. Он объяснил это решение тем, что на территории Закарпатья проживают этнические венгры, которых также коснутся ограничения со стороны Будапешта. Глава МИД отметил, что Венгрия не спорит с народом, у нее возникло недоразумение с украинскими властями.