Почему Венгрия изменила мнение?
О том, что сказал Петер Сийярто в очередном обращении, говорится на его фейсбук-странице.
Так, на фоне угроз о прекращении электроснабжения глава МИД Венгрии заявил, что стоит быть осторожными. Поскольку на территории Закарпатья проживают этнические венгры – такие ограничения коснутся прежде всего их семей.
Нужно действовать с особой осторожностью, ведь прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь коснется Закарпатья и создаст проблемы для семей, которые живут по ту сторону границы,
– добавил министр.
В то же время Сийярто заявил, что Венгрия не спорит с народом – недоразумение возникло с украинской властью.
Какова позиция других стран?
Накануне премьер-министр Словакии Робер Фицо заявлял, что его страна присоединится к Венгрии и поддержит в ограничениях со светом.
Мы делаем для Украины значительно больше, чем некоторые другие страны. Украинский президент не хочет понять нашего мирного подхода и враждебно относится к Словакии за то, что она не поддерживает войну. Сначала он остановил поток газа в Словакию и нанес нам убытки в размере 500 миллионов евро в год. Теперь он остановил поток нефти, что наносит нам еще больший вред и логистических трудностей,
– отметил Фицо.
В то же время Сийярто отмечал, что Будапешт будет блокировать новый пакет санкций против России, пока нефтепровод "Дружба" не заработает.
Что еще известно об угрозах для украинцев?
Накануне Венгрия заблокировала кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро.
В Будапеште требуют возобновления работы "Дружбы" и отмечают, что после того разблокируют разрешение на кредит.
В понедельник, 23 февраля, Венгрия планирует заблокировать также 20-й пакет ограничений России.