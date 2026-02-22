Почему Венгрия изменила мнение?

О том, что сказал Петер Сийярто в очередном обращении, говорится на его фейсбук-странице.

Так, на фоне угроз о прекращении электроснабжения глава МИД Венгрии заявил, что стоит быть осторожными. Поскольку на территории Закарпатья проживают этнические венгры – такие ограничения коснутся прежде всего их семей.

Нужно действовать с особой осторожностью, ведь прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь коснется Закарпатья и создаст проблемы для семей, которые живут по ту сторону границы,

– добавил министр.

В то же время Сийярто заявил, что Венгрия не спорит с народом – недоразумение возникло с украинской властью.

Какова позиция других стран?

Накануне премьер-министр Словакии Робер Фицо заявлял, что его страна присоединится к Венгрии и поддержит в ограничениях со светом.

Мы делаем для Украины значительно больше, чем некоторые другие страны. Украинский президент не хочет понять нашего мирного подхода и враждебно относится к Словакии за то, что она не поддерживает войну. Сначала он остановил поток газа в Словакию и нанес нам убытки в размере 500 миллионов евро в год. Теперь он остановил поток нефти, что наносит нам еще больший вред и логистических трудностей,

– отметил Фицо.

В то же время Сийярто отмечал, что Будапешт будет блокировать новый пакет санкций против России, пока нефтепровод "Дружба" не заработает.

