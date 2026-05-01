Що відомо про знеструмлення 1 травня?

Енергетики вже працюють у посиленому режимі, щоб найшвидше повернути електропостачання для українців, про що повідомили в Міненерго.

Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури без електропостачання тимчасово залишилась частина споживачів у таких областях:

Донецькій; Миколаївській; Запорізькій; Сумській; Харківській.

Чи будуть вимити світло 1 травня?

Водночас застосування обмежень у п'ятницю, 1 травня, не прогнозується. А про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах.

Водночас до споживачів такі звернулися. Українці попросили за можливості ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години. Тобто з 18:00 до 22:00.

Це допомагає знизити навантаження на систему,

– пояснили у відомстві.

Але ситуація в енергосистемі може змінюватись протягом доби. Про це наголосили в Укренерго.

У повідомленні підкреслили, що важливо стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соціальних мережах оператора системи розподілу.

Яким наразі є споживання електрики?

Зокрема споживання електроенергії зросло. У п'ятницю, 1 травня, станом на 09:30, його рівень був на 3,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер, 30 квітня.

Причиною стала хмарна погода у більшості регіонів. Це також причина низької ефективності роботи побутових сонячних електростанцій та зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

30 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – середи, 29 квітня.

Що відбувається у Миколаївській області?

Велика проблема я в одному з регіонів. Частина Миколаївського району залишається знеструмленою після дводенної атаки Росії на Миколаївщину. Про це відомо станом на ранок 1 травня. По це повідомили в АТ "Миколаївобленерго".

Згідно з інформацією, там, де можливість була, більшість споживачів вже отримали світло. Мова йде про тих людей, що залишилися без електропостачання, внаслідок дронових ударів 29 та 30 квітня.

Зверніть увагу! Відновлення триватиме доти, доки не заживлять останніх споживачів.

Що ще відомо про ситуацію зі світлом?

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури 28 квітня частина споживачів у Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишилися без електропостачання. Найскладнішою була ситуація у Сумській області.

Саме там була знеструмлена велика частина споживачів. А через безпекову загрозу енергетики не мали можливості швидко відновити електропостачання.

На ситуацію зі світлом вплинули ще й погодні умови. Через негоду без електропостачання залишалися понад 100 населених пунктів у Дніпропетровській, Київській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Експерт Юрій Корольчук зокрема розказав, що буде зі світлом влітку. Він вважає, що навіть якщо буде аномальна спека, то відключення світла влітку 2026 року можуть бути, але вони не будуть такими, як у 2024 році. Максимум очікується 7 – 8 годин на добу в піковий час.

Якщо літо буде звичайним, то обмеження можуть бути для промисловості. А населення якщо й будуть обмежуватимуть, то на 3 – 5 годин.