На подібну критику відповів український президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам у рамках іфтару, передає 24 Канал.

Як Зеленський прокоментував звинувачення?

Наприкінці січня 2026 року нафтопровід "Дружба" зупинив свою роботу після російської атаки. За словами президента, після першого удару все відновили завдяки ремонтним бригадам. Утім, через повторний удар постраждали люди.

Коли наші люди відновлювали, була ще одна бойова ситуація, і люди були поранені. Хтось чув від Орбана або від Фіцо: "Ми буде вдячні Україні" або "Дуже шкода сім'ї і близьких людей, які постраждали"? Жодного слова, окрім того що ми знову їм повинні,

– відповів український лідер.

Володимир Зеленський зауважив, що Словаччина та Угорщина не оприлюднили жодного офіційного звернення до російської сторони з проханням не бити по нафтопроводу, проте були публічні заклики до Києва з цього приводу.

Звертаючись до української сторони, Віктор Орбан та Роберт Фіцо вимагали відновлення та ремонтних робіт задля продовження постачання російської нафти, мовляв, від цього залежить енергетична безпека Угорщини та Словаччини.

Довідково. Нафтопровід "Дружба" – це один із найбільших у світі трубопроводів, який транспортує російську нафту у Європу через Україну, зокрема, до Словаччини та Угорщини. Удар по цьому нафтопроводу, який відбувся 27 січня, став першим на території України – раніше атаки на цю систему були у Росії.

Як Угорщина та Словаччина тиснуть на Україну?