Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар во время закрытого заседания Совета ЕС по иностранным делам, передают источники "Суспільного".

Почему Словакия остановила экспорт электричества Украине?

Во время своего выступления глава словацкого МИД сообщил, что Словакия до сих пор получила от Киева информации о масштабах повреждения российскими войсками нефтепровода "Дружба".

Подход украинской стороны для нас непонятен. Она не общается с нами и не предоставляет нам соответствующей информации, несмотря на то, что мы просили разрешить нашим представителям посетить место повреждения. В этом деле мы также попросили комиссара Дана Йоргенсена прислать на место инспекционную группу, чтобы оценить, есть ли повреждения такого масштаба, что поставки нефти не может продолжаться,

– сказал он.

Также дипломат добавил, что Братислава предоставляет Киеву помощь, в частности в энергетической отрасли, и поддерживает мирное население Украины. По его словам, около 15% потребления дизельного топлива в Украине обеспечивается продукцией словацкой компании Slovnaft, а правительство Словакии осуществляет реверсные поставки газа и обеспечивает аварийные поставки электроэнергии.

Глава МИД отметил, что его страна помогает Украине, впрочем не получает должной реакции в ответ. Он выразил непонимание из-за того, что представителям Словакии не позволяют посетить место повреждения, чтобы совместно оценить масштабы разрушений нефтепровода "Дружба" и найти пути для его восстановления.

Напоследок министр добавил, что Словакия "всегда была и остается заинтересованной в конструктивном диалоге с украинской стороной". Он выразил надежду, что украинская сторона все же согласится на диалог, а Словакии не придется "принимать дальнейшие взаимные меры".

Словакия остановила поставки электроэнергии в Украину: что известно?