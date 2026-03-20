Політолог Ігор Рейтерович озвучив 24 Каналу думку, що це складова зовнішньої політики Трампа. Мовиться про те, що треба перетягувати на свій бік навіть авторитарні держави з орбіти Китаю, зокрема, і Білорусь.

Який розрахунок Трампа?

Ігор Рейтерович зазначив, що у США дуже цинічний підхід. Зокрема, Лукашенко відпустив на волю 250 політв'язнів. Тому Трамп зможе подати це як великий миротворчий успіх.

Другий момент. Це складова частина дуже специфічної, але зовнішньої політики адміністрації Трампа, суть якої полягає в тому, що треба поступово перетягувати на свій бік навіть авторитарні держави з орбіти Китаю. Якщо вийде, то у цьому випадку ще й з орбіти Росії. Білорусь – це взагалі два в одному,

– сказав він.

Тому що Росія вважає Білорусь своєю територією, своєю сферою впливу. Але у Китаю є дуже великі інтереси щодо Білорусі. КНР багато років інвестує в Білорусь, відкриває там свої підприємства на дуже вигідних умовах, дає дешеві кредити і підтримує режим Лукашенка.

Колись Пекін дивився на Білорусь, як на трамплін в Європу. Країна межує з ЄС. Китай вважав, що це може бути така база, з якої можна стартувати в Євросоюз. Зокрема, в економічному плані. Тому що будуть спільні підприємства, але по суті китайські.

Американці вважають, що вони у такий спосіб трохи виведуть Лукашенко з цього впливу, перетягнуть його на свій бік, і він буде не настільки відверто орієнтуватися на Пекін чи на Москву, але і придивлятися одним оком до США. Наскільки ця стратегія може бути ефективною – мені складно сказати,

– припустив політолог.

За його словами, з морально-етичного погляду це погана історія, однак у Трампа є певний розрахунок. Є група республіканців, які вважають, що у такий спосіб треба вести боротьбу з Китаєм, діяти щодо країн, які орієнтуються на Пекін. Білорусь є в переліку цих держав.

Лукашенко є такою людиною, яка завжди готова сісти на шпагат, якщо вийде, бути слугою двох, трьох, а, можливо, навіть чотирьох панів. У цьому випадку ми це і спостерігаємо. Це не значне потепління, але для Лукашенка дуже приємна історія,

– додав Рейтерович.

США зняли санкції з Білорусі: що відомо?