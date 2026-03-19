Жінка перебувала за ґратами з 2020 року. Про таке інформує білоруська газета "Наша Ніва".

До теми Не лише білоруси: кого Лукашенко випустив з в'язниць на прохання Трампа

Що відомо про звільнення політв'язнів?

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні, 18 березня, обговорював звільнення політв'язнів під час візиту спецпосланця американського президента Джона Коула.

До списку тих, хто вийшов на свободу ввійшли такі люди:

Катерина Андреєва – журналістка;

Едуард Пальчис – блогер;

Наста Лойка – правозахисниця;

Микита Золотар – був ув'язнений неповнолітнім, засуджений до п'яти років та отримав ще 1,5 за штовхання охоронця;

Михайло Лапунов – батько Микити, також політичний в'язень;

Сергій Мавшук – 6,5 року за участь у протестах, дружину якого депортували у лютому 2025 року;

Кирило Казей – засуджений у 2020 році до семи років;

Микола Куляшов – колишній митник, допомагав людям перетинати кордон;

Денис Жалезко – засуджений за дев'ятьма політичними кримінальними статтями, відбув близько двох років із п'яти;

Павло Шпетний – анархіст, засуджений до восьми років у справі "Революційних дій";

Кім Самусенко – 6,5 року, брат Олексій уже на волі;

Олександр Козлянка – активіст "Революційної дії", засуджений до 7,5 року за події 2018 року;

Дмитро Кубаров – дизайнер, засуджений після виборів 2020 року до восьми років за нібито зберігання речовин для коктейлів Молотова.

Водночас правозахисний центр "Весна" повідомив, що 15 з 250 звільнених політв'язнів депортували до Литви, решті дозволили залишитися на батьківщині.

На литовсько-білоруському кордоні. Сьогоднішнє звільнення 250 осіб є значною гуманітарною віхою та свідченням відданості Президента прямій, жорсткій дипломатії. Свобода – наша мета. Ми висловлюємо найглибшу вдячність нашим литовським партнерам за їхню ключову роль у цій місії,

– написав Джон Коул.

Кому з політв'язнів вдалося звільнитися раніше?