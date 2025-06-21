Серед звільнених відомі білоруські опозиційні діячі, такі як Сергій Тихановський, Наталія Дулін, Ігор Корній, передає 24 Канал.

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Не лише білоруси

Окрім білоруських політв'язнів, за сприяння США були звільнені троє громадян Польщі, двоє громадян Латвії, один громадянин Естонії, громадянин Швеції, громадянин Сполучених Штатів та двоє громадян Японії.

Дякуємо за зусилля адміністрації президента Дональда Трампа та за підтримку з боку президента Польщі Анджея Дуди. Сподіваємося, що поїздка до Мінська посланців президента США генерала Кіта Келлога, Джона Коула та Кріса Сміта є першим кроком до звільнення інших польських в'язнів, зокрема Анджея Почобута,

– йдеться у заяві польського МЗС.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна теж подякував адміністрації Трампа і підтвердив звільнення естонського громадянина. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив вдячність Дональду Трампу за допомогу у звільненні двох латвійських громадян.

Прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт повідомила, що звільнення 14 політв'язнів відбулося на прохання президента Сполучених Штатів Америки.