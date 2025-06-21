Після зустрічі Келлога та Лукашенка стало відомо, що з білоруських в'язниць було випущено 14 політв'язнів. Серед них – відомий опозиціонер Сергій Тихановський. Про це написало видання "Наша Нiва", передає 24 Канал.

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Лукашенко звільнив кілька політв'язнів

Джон Коул, заступник спеціального представника Кіта Келлога, написав у соцмережі "Х" про звільнення 14 політв'язнів з Білорусі. Чиновник підкреслив, що цього вдалося досягти завдяки "сильному керівництву президента Трампа". Також він висловив подяку уряду Литви за співпрацю і допомогу.

Серед тих, хто вийшли на волю, – Сергій Тихановський, Ігор Лосик, Наталія Дуліна, Акіхіро Гаєвський-Ханада, Ігор Корній.

Нагадаємо, що Тихановський планував балотуватися на виборах президента Білорусі у 2020 році. Після відмови виборчої комісії кандидатом стала його дружина Світлана Тихановська. Того ж року Тихановського затримали. У грудні 2021 року білоруський суд присудив йому 18 років в'язниці за статтями про організацію масових заворушень, розпалювання соціальної ворожнечі, перешкоджання роботі ЦВК та організацію дій, що грубо порушують громадський порядок.