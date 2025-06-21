Під цим поняттям окупанти намагаються подати загальний образ російської пропаганди. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко, пояснивши, що у Кремлі вдають нібито все під контролем.

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Що є для Росії "стратегічною перевагою"

Російському населенню намагаються подати, що російська армія рухається вперед, буцімто здобуває успіх та невдовзі переможе. Але насправді стратегічної зміни на фронті не відбулося. Хоча кількість втрат ворога зростають.

Заяви Пєскова – це продовження інформаційної лінії російської пропаганди. А з іншого боку – це умовний натяк на те, що росіяни можуть дозволити собі зазнавати тих втрат, які зазнають,

– підкреслив Тарас Жовтенко.

Враховуючи мобілізаційні процеси, окупантам поки вдається продовжувати темпи наступу. Людей достатньо, тому ворог може компенсовувати втрати. Саме це Росія вважає перевагою. Зрештою, країна-агресорка завжди воювала саме такими методами.

Вона ніколи не вирізнялася стратегічними ходами чи раціональним використанням власного ресурсу. Росіяни чудово розуміють свої переваги. Перше – це велика протяжність території, яка дозволяє вести бойові дії, відступаючи вглиб.

А друга перевага – це кількість населення. Росіяни розраховують на те, що зможуть кількісно переважити будь-якого опонента на полі бою. Історично Росія завжди воювала, опираючись саме на ці дві переваги. По-іншому вони просто не вміють,

– зауважив Тарас Жовтенко.

Враховуючи заяву Пєскова, Кремль це розуміє. Там бачать, що можуть просуватися саме такими методами, тому не збираються від них відмовлятися. Відсутність втрат позицій в контексті російської пропаганди на сьогодні є для Росії перевагою.