Под этим понятием оккупанты пытаются подать общий образ российской пропаганды. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, объяснив, что в Кремле делают вид якобы все под контролем.

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Что является для России "стратегическим преимуществом"

Российскому населению пытаются подать, что российская армия движется вперед, якобы добивается успеха и вскоре победит. Но на самом деле стратегического изменения на фронте не произошло. Хотя количество потерь врага растут.

Заявления Пескова – это продолжение информационной линии российской пропаганды. А с другой стороны – это условный намек на то, что россияне могут позволить себе нести те потери, которые несут,

– подчеркнул Тарас Жовтенко.

Учитывая мобилизационные процессы, оккупантам пока удается продолжать темпы наступления. Людей достаточно, поэтому враг может компенсировать потери. Именно это Россия считает преимуществом. В конце концов, страна-агрессор всегда воевала именно такими методами.

Она никогда не отличалась стратегическими ходами или рациональным использованием собственного ресурса. Россияне прекрасно понимают свои преимущества. Первое – это большая протяженность территории, которая позволяет вести боевые действия, отступая вглубь.

А второе преимущество – это количество населения. Россияне рассчитывают на то, что смогут количественно перевесить любого оппонента на поле боя. Исторически Россия всегда воевала, опираясь именно на эти два преимущества. По-другому они просто не умеют,

– отметил Тарас Жовтенко.

Учитывая заявление Пескова, Кремль это понимает. Там видят, что могут продвигаться именно такими методами, поэтому не собираются от них отказываться. Отсутствие потерь позиций в контексте российской пропаганды на сегодня является для России преимуществом.