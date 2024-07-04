Про це у четвер, 4 липня, повідомив білоруський правозахисний центр "Вясна". Відповідне підписання відбулося з нагоди 80-річчя звільнення Білорусі від німецько-фашистських загарбників.

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Лукашенко звільнив кількох політв'язнів

Як зазначили правозахисники, станом на ранок 4 липня їм відомо про щонайменше десятьох звільнених політв'язнів. Серед них є троє жінок та семеро чоловіків.

Зокрема, на волю вийшов засуджений до десяти років колонії та хворий на онкологію Григорій Костусьов. Те, що він вийшов на свободу за амністією, правозахисникам підтвердили його родичі.

Відомо, що 67-річного голову партії "Білоруський народний фронт" утримували за ґратами понад три роки. Його засудили до 10 років колонії за обвинуваченням "у змові з метою захоплення влади неконституційним шляхом".

Його проблеми зі здоров'ям загострилися саме у неволі. Інформацію стосовно інших звільнених наразі ще перевіряють. Однак за даними "Вясни", частина політв'язнів вийшла на свободу як помилувані, а не за амністією.

Правозахисники підтримують інформаційну тишу для безпеки політв'язнів, тому поки що не публікують прізвища решти звільнених,

– йдеться у повідомленні.

Важливо. За даними "Вясни", наразі у Білорусі визнано політичними в'язнями 1407 людей.

До слова, самопроголошений президент Білорусі анонсував звільнення деяких політв'язнів ще у своїй промові 2 липня.