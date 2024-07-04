Об этом в четверг, 4 июля, сообщил белорусский правозащитный центр "Вясна". Соответствующее подписание состоялось по случаю 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

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Лукашенко освободил нескольких политзаключенных

Как отметили правозащитники, по состоянию на утро 4 июля им известно о по меньшей мере десяти освобожденных политзаключенных. Среди них есть трое женщин и семеро мужчин.

В частности, на свободу вышел приговоренный к десяти годам колонии и больной онкологией Григорий Костусев. То, что он вышел на свободу по амнистии, правозащитникам подтвердили его родственники.

Известно, что 67-летнего председателя партии "Белорусский народный фронт" удерживали за решеткой более трех лет. Его приговорили к 10 годам колонии по обвинению "в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем".

Его проблемы со здоровьем обострились именно в неволе. Информацию о других освобожденных пока еще проверяют. Однако по данным "Вясни", часть политзаключенных вышла на свободу как помилованные, а не по амнистии.

Правозащитники поддерживают информационную тишину для безопасности политзаключенных, поэтому пока не публикуют фамилии остальных освобожденных,

– говорится в сообщении.

Важно. По данным "Вясни", сейчас в Беларуси признано политическими заключенными 1407 человек.

К слову, самопровозглашенный президент Беларуси анонсировал освобождение некоторых политзаключенных еще в своей речи 2 июля.