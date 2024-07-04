Журналісти видання Army Recognition припустили, що Мінськ також міг налагодити виробництво дронів типу "Шахед". Щоправда, в якій кількості це відбувається наразі достеменно невідомо.

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У Білорусі на параді побачили "Шахеди"

У виданні наголосили, що 3 липня 2024 року на Параді Незалежності в Мінську білоруська армія вперше показала зі свого арсеналу іранський безпілотник-камікадзе "Шахед-136". Ці безпілотники, які в російській номенклатурі називаються "Герань-2", були представлені в Білорусі як "нова вітчизняна розробка", яка тепер називається "Кочівник".

Білорусь показала на параді безпілотник аналог "Шахеда" / Фото з білоруських ЗМІ

Як помітили журналісти, під час параду щонайменше чотири безпілотники перевозили на позашляховиках, що може свідчити про здатність Білорусі забезпечити мобільність і готовність до розгортання "Кочівників" у бойову готовність.

Раніше Білорусь намагалася закупити в Ірану готові безпілотники та придбати технологію для вітчизняного виробництва БпЛА. Згадка у білоруських ЗМІ цих безпілотників як "Герань-2" і "нової вітчизняної розробки" говорить про можливе локалізоване виробництво у співпраці з іранськими чи російськими фахівцями,

– наголосили в Army Recognition.

Поки що також невідомо, чи привезли ці нові безпілотники росіяни, чи Білорусь вже прийняла їх на озброєння.

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Варто зазначити, що у параді до Дня Незалежності в Мінську взяли участь понад 6 тисяч учасників, у тому числі військовослужбовці Росії, Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Китаю, Таджикистану та Узбекистану. На заході було показано понад 300 одиниць військової техніки, включно з першою появою систем "Іскандер-М" російського виробництва.