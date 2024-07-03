Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков сказав 24 Каналу, що виробництво цього дрону може бути ініціативою приватних китайських компаній. Проте воно здійснюється з офіційного дозволу Пекіна.

Важливо Китай і Росія спільно розробляють ударний безпілотник на зразок "Шахеда", – Bloomberg

Об'єктивні ризики є

Водночас попри те, що про загрозу постачання озброєння з Китаю до Росії йдеться з 2022 року, наразі жодного випадку такого постачання – щонайменше напряму – не зафіксовано. Проте об'єктивні ризики, що це може статися, є доволі високими.

Однак китайські приватні компанії продовжують постачати до Росії виробниче обладнання, зокрема, високоточні верстати для виробництва озброєння. Також на російські підприємства надходить з Китаю комплектування, зокрема, і для виробництва дронів, літаків, танків тощо.

Це також не є секретом, але це – не офіційні, а приватні постачання. Зокрема Росія використовує компоненти з цивільної електроніки для виготовлення зброї та техніки,

– пояснив військовий експерт.

Відомо, що китайські приватні компанії напряму співпрацюють з російськими оборонними, наприклад, у царині створення каналів відеозв'язку на високій відстані.

Тому можна припустити, що китайська компанія на замовлення безпосередньо Росії може розпочати виробляти корпуси аналогів "Шахедів", які вже будуть начинятися росіянами бойовою частиною,

– зауважив Олег Катков.

Однак найважливіше питання, на його думку, чи дозволить офіційний Пекін, який максимально дистанціюється від військової співпраці з Москвою, постачання озброєння та взагалі допомогу Росії.

Зверніть увагу! Китайські виробники презентували копію Shahed-136 – дрон Sunflower 200 – ще у 2023 році. За даними Defense Express, він майже ідентичний за параметрами до іранського БпЛА, проте має певні відмінності. Зокрема, маса Sunflower 200 складає 175 кілограмів, а такий самий показник у "Шахеда" – 240 кілограмів.