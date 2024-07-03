Згідно з інформацією видання, у 2023 році компанії з Китаю та Росії уклали угоду про співпрацю. Вони мають за мету зробити аналог іранського "Шахеда", який активно використовується у війні проти України.

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Що відомо про дрон, який Росія розробляє спільно із Китаєм

Компанії вже розпочали розробку та тестування своєї версії ударного дрона, яку планують відправити до Росії. Проте, за словами китайських чиновників, які побажали залишитися анонімними, ці безпілотники ще не використовувалися в Україні.

Видання зазначає, що надання Росії аналога безпілотників "Шахед" свідчитиме про поглиблення підтримки Москви з боку Пекіна, попри численні попередження з боку США та їхніх союзників.

Водночас офіційні представники США заявляють, що Китай наразі утримується від прямого постачання зброї та артилерії до Росії.

Одна людина, знайома з цим питанням, сказала, що, за оцінкою США, Китай зважує, чи надсилати повністю побудовані безпілотні літальні апарати, але тим часом надсилає комплекти, які можна переобладнати в ударні дрони,

– мовиться в статті.

Там додали, що попри це, США ще не дійшли висновку, що Китай надає Росії летальну допомогу, хоча інші країни можуть мати інше трактування цих подій.

Варто зауважити, що від початку повномасштабного вторгнення Росія використала тисячі безпілотників "Шахед" проти України та побудувала завод для їх масового виробництва.

Втім, Москва все ще залежить від постачання критично важливих деталей і компонентів з Північної Кореї, Ірану та Китаю. Експерти висловлюють побоювання, що Китай може виробляти безпілотники, подібні до "Шахед", набагато швидше, ніж Іран чи Росія.

Як зазначає видання, офіційні особи не розкривають тип розроблюваного безпілотника, але китайські оборонні сайти та кілька ЗМІ повідомляють про розробку ударного безпілотника-камікадзе під назвою Sunflower 200, який зовнішньо нагадує іранський Shahed 136.