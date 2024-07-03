Согласно информации издания, в 2023 году компании из Китая и России заключили соглашение о сотрудничестве. Они имеют целью сделать аналог иранского "Шахеда", который активно используется в войне против Украины.

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Что известно о дроне, который Россия разрабатывает совместно с Китаем

Компании уже начали разработку и тестирование своей версии ударного дрона, которую планируют отправить в Россию. Однако, по словам китайских чиновников, которые пожелали остаться анонимными, эти беспилотники еще не использовались в Украине.

Издание отмечает, что предоставление России аналога беспилотников "Шахед" будет свидетельствовать об углублении поддержки Москвы со стороны Пекина, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны США и их союзников.

В то же время официальные представители США заявляют, что Китай пока воздерживается от прямых поставок оружия и артиллерии в Россию.

Один человек, знаком с этим вопросом, сказал, что, по оценке США, Китай взвешивает, присылать ли полностью построенные беспилотные летательные аппараты, но тем временем присылает комплекты, которые можно переоборудовать в ударные дроны,

– говорится в статье.

Там добавили, что несмотря на это, США еще не пришли к выводу, что Китай предоставляет России летальную помощь, хотя другие страны могут иметь другую трактовку этих событий.

Стоит заметить, что с начала полномасштабного вторжения Россия использовала тысячи беспилотников "Шахед" против Украины и построила завод для их массового производства.

Впрочем, Москва все еще зависит от поставок критически важных деталей и компонентов из Северной Кореи, Ирана и Китая. Эксперты выражают опасения, что Китай может производить беспилотники, подобные "Шахед", гораздо быстрее, чем Иран или Россия.

Как отмечает издание, официальные лица не раскрывают тип разрабатываемого беспилотника, но китайские оборонные сайты и несколько СМИ сообщают о разработке ударного беспилотника-камикадзе под названием Sunflower 200, который внешне напоминает иранский Shahed 136.