Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов розповів 24 Каналу, що поява спільного російсько-китайського проєкту з виробництва дронів було очікуваним. Проте Пекін може взяти участь в ньому опосередковано – через свої проксі.

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Логічний крок

Китай, на думку Харитонова, є величезною "фабрикою для вбивства", а також співучасником абсолютної кількості російських злочинів. Він надає Росії комплексну технічну підтримку, потужності, які має на своїх заводах, або забезпечує комплектуванням російські підприємства.

Створення аналога "Шахеда" спільного виробництва було логічним кроком, адже виготовлення іранського "Шахеда" є критично залежним від китайських постачань. Переважна більшість матеріалів для його виготовлення поставляється в Іран теж з КНР. Так само як і для виробництва зброї в Росії,

– підкреслив він.

Китай був дуже зацікавлений іранськими "Шахедами", хоча має велику кількість власних розробок. Вже під час війни в Україні, іранські опозиціонери повідомили, що Сі Цзіньпін закупляє велику кількість цих дронів, тому що йому дуже сподобалось, як вони працюють. Можливо тоді КНР мала намір розробити щось подібне.

"Наситить" компонентами

Проте навіть якщо Китай не буде афішувати свою участь у створенні аналога "Шахеда", до нього може долучитись Північна Корея. Пекін так само "наситить" компонентами Пхеньян через Москву, і він буде їх виробляти.

"Найбільш ймовірно, що Китай скористається саме цією опцією. Йому не цікаво виробляти ці дрони під своїм лейблом, а вигідно завезти комплектування в Північну Корею. Росіяни ж звідти вивезуть готові дрони, і будуть запевняти, що вони російсько-північнокорейського виробництва. А Китай буде ні при чому", – пояснив Артур Харитонов.